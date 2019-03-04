 Masal gerçek oldu 

ALANYA Kaymakamlığı Yazı İşleri eski Müdürü Ferit Altürk ve Nahide Öztürk'ün güzel kızları Şirin Altürk, Nejla ve İhsan Arslan çiftinin En Börek sahibi olan oğulları Kerem Arslan ile dünyaevine girdi. Genç çiftin Lumos Deluxe Otel'de yapılan renkli düğünlerine çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahlarını da Lumos'da kıyıldı. Nikahı kıyan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çiçeği burnunda çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Nikah töreninin ardından ise doyumsuz bir eğlence başladı. Vur patlasın çal oynasın bir eğlencenin yaşandığı düğünde coşkulu bir atmosfer vardı. Düğün sonunda tebrikleri kabul eden Şirin ile Kerem, "Biz muradımıza erdik. Darısı tüm bekarların başına" dedi.



Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 15:50