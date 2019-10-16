Manzarayı seviyor 

OBA Mahallesi'ndeki Geyik Bistro Cafe'nin başarılı işletme müdürü Hakan Akbayrak, geçtiğimiz akşam arkadaşları ile birlikte Harbour Restoran'daydı. Vakit geçirmek için daima manzaralı mekanları seçen Akbayrak, Harbour'da da Kızılkule ve Alanya Tersanesi manzarası eşliğinde keyifli bir akşam yaşadı. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmeyen Hakan Akbayrak, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.