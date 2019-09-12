Manzaraya hayran kaldı

ALANYA'NIN popüler mekanlarından olan Leman Kültür Bistro Cafe, geçtiğimiz akşam kalabalık bir buluşmaya sahne oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 96. kuruluş yıldönümü kutlamaları için Alanya'ya gelen gazeteci Barış Yarkadaş, Avukat Ulaş Özgen tarafından Leman Kültür'de ağırlandı. Gündüz yapılan kutlama töreninin ardından Alanya Kültür Merkezi'ndeki (AKM) söyleşiye katılan Yarkadaş, daha sonra kendisi için verilen akşam yemeği davetine katıldı. Zengin menülü akşam yemeğine CHP Alanya İlçe yönetimi de katıldı. Yarkadaş, muhteşem Alanya Kalesi manzarasına hayran kaldı ve övgüler yağdırdı.