Manzaralı kutlama

ÇAĞLAR Mimarlık ve İnşaat sahibi Yusuf Çağlar, nişanlısı Tubasu Karasu için son derece renkli ve eğlenceli bir doğum günü kutlaması organize etti. Muhteşem Alanya manzarası eşliğinde Tepe Manzara Restoran'da yapılan kutlamaya çok sayıda davetli katıldı. Piyanist Serkan ve solist Berata Mehmet'in şarkıları ile renk kattığı gecede doyumsuz bir eğlence yaşandı. Kutlama pastasının mumlarını söndürürken dilek dilemeyi de ihmal etmeyen Tubasu Karasu, "Beni yalnız bırakmayan dostlarıma ve bu geceyi hazırlayan biricik nişanlıma teşekkür ederim" dedi.