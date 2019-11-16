Manzaralı kahvaltı
AKM'de renkli bir gösteriye imza atan Ahmet Çevik Tiyatrosu'nun ünlü oyuncuları, Kurşunlu Seyir Restoran'daki kahvaltıda hoşça vakit geçirdi
PORTAKAL 16.11.2019, 09:55
MUHTEŞEM Alanya manzarası ile ünlü olan Kurşunlu Seyir Restoran, önceki gün yine ünlü oyuncuları ağırladı. "Piknik Sepeti" adlı tiyatro gösterisi için Alanya'ya gelen ünlü oyuncular Ahmet Çevik, Aylin Kabasakal, Cengiz Güleryüz, Serhan Atak ve Esin Gündoğdu, gösterinin ardından sabah kahvaltısı için Kurşunlu Seyir Restoran'ı tercih etti. Ekibe, Akbulut Sanat sahibi Harun Akbulut da eşlik etti. Zengin menülü serpme bir kahvaltı yapan oyuncular, daha sonra bol bol sohbet ederek Alanya manzarasının tadını çıkardı.
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