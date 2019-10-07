Manzaralı kahvaltı
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in eşi Yıldız Yücel, İzmir Vali Yardımcısı olan eski Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan'ın eşi Zehra Cansız Doğan ile sabah kahvaltısında buluştu
PORTAKAL 07.10.2019, 22:32
ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in eşi Yıldız Yücel, İzmir Vali Yardımcısı olan eski Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan'ın eşi Zehra Cansız Doğan ile sabah kahvaltısında buluştu. Manzarası ile ünlü Zencefil Cafe & Restoran'daki buluşmada hoşça vakit geçiren Yücel ve Doğan, eski günleri yad ederek bol bol sohbet etti.
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