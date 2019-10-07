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Manzaralı kahvaltı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in eşi Yıldız Yücel, İzmir Vali Yardımcısı olan eski Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan'ın eşi Zehra Cansız Doğan ile sabah kahvaltısında buluştu

PORTAKAL 07.10.2019, 22:32
Manzaralı kahvaltı
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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in eşi Yıldız Yücel, İzmir Vali Yardımcısı olan eski Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan'ın eşi Zehra Cansız Doğan ile sabah kahvaltısında buluştu. Manzarası ile ünlü Zencefil Cafe & Restoran'daki buluşmada hoşça vakit geçiren Yücel ve Doğan, eski günleri yad ederek bol bol sohbet etti.

#Alanya Belediye Başkanı #adem murat yücel
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