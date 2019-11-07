Manzarada kahve keyfi
Başkan Yücel, Uğurlu Kuyumculuk sahibi hayırsever işadamı Hüseyin Girenes, AYMER Yapı Merkezi sahibi Mehmet Uslu ve Alanyahus Emlak sahibi Enver Vural, manzarası ile ünlü Kurşunlu Seyir Restoran'da bir araya geldiler
PORTAKAL 07.11.2019, 18:48
ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Uğurlu Kuyumculuk sahibi hayırsever işadamı Hüseyin Girenes, AYMER Yapı Merkezi sahibi Mehmet Uslu ve Alanyahus Emlak sahibi Enver Vural, manzarası ile ünlü Kurşunlu Seyir Restoran'da bir araya geldiler. Keyifli bir sabah kahvaltısı yapan ve ardından Türk kahvesi eşliğinde sohbet eden Yücel, Uğurlu, Uslu ve Vural'ın gündeminde tabiki Alanyaspor vardı. Aynı zamanda Aytemiz Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyesi olan Uğurlu, Uslu ve Vural, başkan Yücel ile Alanyaspor'un başarısını konuştu.
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Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
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|-2
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|22
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