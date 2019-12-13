Mağazacılar Günü'nü kutladılar
ŞIKLIĞINA özen gösteren erkeklerin en uğrak noktalarından olan Hatemoğlu Alanya Mağazası'nda önceki gün kutlama vardı
PORTAKAL 13.12.2019, 17:33
ŞIKLIĞINA özen gösteren erkeklerin en uğrak noktalarından olan Hatemoğlu Alanya Mağazası'nda önceki gün kutlama vardı. 12 Aralık Dünya Mağazacılar Günü dolayısıyla yapılan kutlamada personelle birlikte pasta kesen işletme ortakları Cem Polat ve Serkan Musa Akıncıoğlu, "Tüm meslektaşlarımızız 12 Aralık Dünya Mağazacılar Günü'nü kutlarız" dediler. Alanya'nın sevilen gençlerinden olan Mavi Mağazası Müdürü Ahmet Tülü de mağaza personeli ile birlikte 12 Aralık Dünya Mağazacılar Günü'nü kutladı. Mavi çalışanları, hep birlikte kestikleri kutlama pastasını daha sonra afiyetle yedi.
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Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
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