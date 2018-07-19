Mado'da sohbet koyu

Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Alanya'nın sevilen gençlerinden İbrahim Aydoğan, Lonicera Resort & Spa Hotel sahibi turizmci Uğur Sipahioğlu ve İnşaat Mühendisleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Sekreteri olan eski Mahmutlar Belediye Başkanı Alaattin Çakır ile Mado Cafe'de bir araya geldi

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Mado'da sohbet koyu
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BÜYÜKLERİ ile bir arada olmanın mutluluğunu taşıyan Aydoğan, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa yazdığı mani ile takipçilerini güldürdü. İşte İbrahim Aydoğan'ın yazdığı o dörtlü: "Biri geçim diyor, diğeri seçim. Biri turizmin duayeni Uğur Sipahioğlu, diğeri ise siyasetin duayeni Alaattin Çakır. Muhabbet koyu olunca gülüyoruz takır takır."

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 17:50
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