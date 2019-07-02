Lui'de renkli parti

SAAT 18.00'de başlayan partide Summer Garden Club'ın başarılı DJ'leri Gökhan Sakaltaş ve Özgür Uzar mikser başına geçti. House müzik eşliğinde içeceklerini yudumlayarak güneşin batışını izleyen eğlenceseverler, saat 21.00'e kadar süren partide gönüllerince dans ettiler. İşletmenin sahibi olan genç turizmci Mevlüthan Anılgan, sıcak yaz günlerini bu tür partilerle serinletmek ve insanlara keyifli saatler yaşatmak istediklerini söyledi. Anılgan, "Yaz boyunca düzenleyeceğimiz partilerle adımızdan sıkça söz ettirmeyi planlıyoruz" dedi.