Lui'de renkli kutlama

KEYKUBAT Plajı üzerinde hizmet veren Lui Beach Club, geçtiğimiz günlerde renkli ve kalabalık bir doğum gününe ev sahipliği yaptı. Kazanır Emlak'ın genç patronu Ali Kazanır ve eşi Dilara Kazanır'ın küçük kızları Alara, 1 yaşına eğlenceli bir kutlama ile girdi. Şık atmosferi ile beğeni toplayan Lui Beach Club'daki kutlamaya çok sayıda davetli katıldı. Kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasının mumlarını anne ve babasıyla birlikte söndüren Alara, davetliler tarafından hediye yağmuruna tutuldu.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 18:41