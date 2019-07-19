Lonicera'da muhteşem parti

Alanya'nın en büyük turizm yatırımlarından olan Lonicera Resort & Spa Hotel, önceki gece eğlenceli bir 'White Night' partisine ev sahipliği yaptı.

Lonicera'da muhteşem parti
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Lonicera'da muhteşem parti

Lonicera'da muhteşem parti

TÜRKLER Mahallesi'ndeki Lonicera Resort & Spa Hotel, otelde konaklayan binlerce müşterisi için renkli bir parti organize etti. 'White Night' isimli partiye katılan otel müşterileri, animasyon, konser, gösteriler ve DJ performansları ile gönüllerince bir gece yaşadı. Beyaz kıyafet giymenin zorunlu olduğu gecede dans ederek eğlenen katılımcılar, tatilin ve eğlencenin tadını doyasıya çıkardılar. Akşam saatlerinde başlayarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden Lonicera'daki 'White Night' parti görülmeye değerdi. 

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 18:38
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