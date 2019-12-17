Lol Play'den yılbaşı sürprizi
ALANYA'NIN en büyük çocuk eğlence merkezlerinden olan Kestel'deki Lol Play Kids, yeni yıla girerken aileler için eşsiz bir program hazırladı
Yılbaşı gecesinde çocuklarını nereye bırakacağı konusunda kararsız kalan çiftler için özel bir program hazırlayan Lol Play, yılbaşı gecesinde çocuklar için renkli bir etkinlik düzenleyecek. Lol Play Kids sahibi Rukiye Okşar, "Yılbaşı gecesini 'çocuksuz' geçirmek isteyen aileler, çocuklarını işletmemize bırakabilecek. Çocuklar, güvenli ve şefkatli Lol Play'in deneyimli ve uzman kadrosu eşliğinde eğlenceli animasyon gösterileri, sürpriz partiler ve oyunlarla unutamayacakları bir yılbaşı geçirirken, anne ve babalar da geceyi diledikleri yerde diledikleri gibi eğlenerek geçirebilecek. Çocuklar için yılbaşı gecesi eğlence menümüzde, palyaço abla ve noel babalı mini disko ve dans şovları, isteyen çocuklarımıza yüz boyama etkinliği, noel ağacı boyama ve noel baba boyama etkinliği, sandalye kapma oyunu, oyun ablası ile birlikte oyun parkı ve kum havuzu keyfi sınırsız olarak yer alacak. Çocuklar için yılbaşındaki yemek menümüzde ise mercimek çorbası, ızgara köfte, asitsiz içecekler ve meyve yer alacak. 31 Aralık Salı günü saat 20.00 ile 01.00 arasında yapılacak olan bu çok özel etkinliğimize ailelerin büyük ilgi göstermesini bekliyoruz" dedi.
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
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