Lol Play'de çifte kutlama 

KESTEL Mahallesi'nde hizmet veren Lol Play Kids Club, geçtiğimiz haftasonunda kalabalık bir doğum günü kutlamasına sahne oldu. Alanya'nın tanınmış gençlerinden olan Otogar Emanet sahibi Tevfik Okşar ve eşi Nurşen Okşar, birer gün arayla doğan kızları Hasibe ve Muhammet Efe için ortak bir kutlama düzenledi. Çok sayıda davetlinin katıldığı organizasyonda çeşitli yiyecek ve içecek ikramları yapıldı. Çocukların gönüllerince eğlendiği doğum günü partisinde neşe ve mutluluk vardı. Özel olarak hazırlanan kutlama pastasının mumlarını anne-babaları ile birlikte söndüren Hasibe ve Muhammet Efe, daha sonra arkadaşları ile bol bol oyun oynadılar. Lol Play'deki keyifli kutlama görülmeye değerdi.