Liseli öğrenciler alkış aldı 

GAZİPAŞA Merkez Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Moliere’in oyunundan alınarak sahnelenen gösteri, pinti bir adamın yaşamını anlatıyor. Çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği oyun seyircilerden tam not aldı. Oyunun yönetmenliğini ve uyarlamasını yapan edebiyat öğretmeni Suat Ertürk, "Bu oyunu 16 yaşında öğrencilerim oynuyor, karşısında da 40 yaşında öğrencilerim var. Bu demektir ki Gazipaşa'da edebiyat yaşıyor. Zorlu bir süreç geçirdik. Gazipaşa'da sanat yaşıyor" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.