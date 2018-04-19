Liseli öğrenciler alkış aldı 

GAZİPAŞA Merkez Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Moliere’in oyunundan alınarak sahnelenen gösteri, pinti bir adamın yaşamını anlatıyor. Çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği oyun seyircilerden tam not aldı. Oyunun yönetmenliğini ve uyarlamasını yapan edebiyat öğretmeni Suat Ertürk, "Bu oyunu 16 yaşında öğrencilerim oynuyor, karşısında da 40 yaşında öğrencilerim var. Bu demektir ki Gazipaşa'da edebiyat yaşıyor. Zorlu bir süreç geçirdik. Gazipaşa'da sanat yaşıyor" dedi.