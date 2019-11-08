Line ile ilk kez
KIRBIYIK İçecek A.Ş.'de Supervisor olarak görev yapan Levent Yüksel, önceki akşam eşi Yasemin Yüksel ile birlikte 4 Usta Ocakbaşı Restoran'daydı
PORTAKAL 08.11.2019, 18:56
KIRBIYIK İçecek A.Ş.'de Supervisor olarak görev yapan Levent Yüksel, önceki akşam eşi Yasemin Yüksel ile birlikte 4 Usta Ocakbaşı Restoran'daydı. Geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelen kızları Lina ile ilk kez dışarı çıkan Yüksel çifti, romantik bir akşam yemeği yiyerek aşk tazeledi. Yemeğin ardından bol bol sohbet ederek hoşça vakit geçiren Yasemin ve Levent Yüksel'in keyifli halleri görülmeye değerdi.
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|P
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|16
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|11
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|22
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