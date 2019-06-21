Lider Paça'dan görkemli açılış

Yıllardır Alanya'da hizmet veren Lider Paça Restoran, Hacet Caddesi üzerindeki 2. şubesini renkli ve görkemli bir açılış töreni ile hizmete soktu

Lider Paça'dan görkemli açılış
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LİDER Paça Restoran, 2. şubesini dün hizmete açtı. İbrahim Kurt, Özay Karatepe ve Ahmet Sağın ortaklığında hizmete giren Lider Paça Restoran'ın dünkü açılış törenine, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesini, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci birlikte kesti. Kavurma ve pilav ikramlarının yapıldığı açılış görülmeye değerdi. 

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 17:49
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