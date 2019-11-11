'Lezzet'li kutlama
BORA Mimarlık sahibi İç Mimar Nuri Bora ve yakın dostu Cihan Kıldırgıcı, yakın arkadaşları Kemal Güneş'e doğum günü sürprizi yaptı
PORTAKAL 11.11.2019, 22:47
BORA Mimarlık sahibi İç Mimar Nuri Bora ve yakın dostu Cihan Kıldırgıcı, yakın arkadaşları Kemal Güneş'e doğum günü sürprizi yaptı. Geçtiğimiz günlerde Lezzet Kebap Evi'nde bir araya gelen dostlar, keyifli bir akşam yemeği yiyerek hoşça vakit geçirdi. Daha sonra getirilen doğum günü pastası ile yeni yaşına giren Kemal Güneş, "Bu güzel sürpriz için arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.
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