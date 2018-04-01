'Lezzet'li buluşma

LEZZET Kebap Evi'ndeki davette hoşça vakit geçiren yakın dostlar, bir arada olmanın tadını çıkardı. Geç saatlere kadar mekanda kalan Demirbaş, Topal ve Güven'in neşesine diyecek yoktu. Aynı akşam Mustafa Kucur da ailesiyle birlikte Lezzet'teydi. Oğlunu kucağına alarak objektiflerimize gülümseyen Kucur'un keyifli hali görülmeye değerdi.

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