'Lezzet'li akşam

PANORAMA Hotel'in genç patronu Cevdet Hacıkadiroğlu, Güven Emlak sahibi Süleyman Güven, Barış Köseoğlu ve Tuğrul Demirbaş, akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin yanında bol bol sohbet etme imkanı da bulan dostların keyfine diyecek yoktu. Lezzet'teki bir başka masada ise Ziraat Bankası çalışanlarından Çağlar Kılıç, Damlataş Tarım sahibi Yavuz Şengül ve misafirleri Yusuf Kundul ile Volkan Tayyar vardı. Lezzetli kebapların keyfini çıkaran grup, geç saatlere kadar mekanda kaldı.