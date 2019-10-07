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'Lezzet'li akşam

Alanya'nın tanınmış simalarından olan Hüseyin Kurt, kaptan Ahmet Nergis ve emlak danışmanı Mehmet Topal, haftasonu Lezzet Kebap Evi'nde keyif yaptılar

PORTAKAL 07.10.2019, 22:33
'Lezzet'li akşam
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ÖNCE zengin menülü bir akşam yemeği yiyen yakın dostlar, daha sonra işletmeci Mustafa Uğur Hatip'in de katıldığı koyu bir sohbete daldılar. Geç saatlere kadar mekanda kalan yakın dostlar, keyifli akşamın tadını çıkardılar.

#Alanya
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