Levent Uğur'dan teşekkür ziyareti
Kestelspor Kulübü Başkanı Levent Uğur, Arsi Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Boz’a nezaket ziyaretinde bulunarak takımın formasını hediye etti
PORTAKAL 23.10.2019, 15:07
BÖLGESEL Amatör Ligi'ndeki temsilcimiz Kestelspor'da başkan Levent Uğur, Ali Boz’a üzerinde adının yazılı olduğu forma hediye etti. Uğur, Ali Boz’a vermiş olduğu desteklerden ötürü yönetim kurulu adına teşekkür etti. Kestelspor’a yeni sezonda başarılar dileyen Arsi Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Boz, almış olduğu hediyenin manevi değerini hep taşıyacağını belirtti. Boz, "Daima Kestelspor’a desteklerimiz devam edecektir" dedi.
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