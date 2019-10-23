Levent Uğur'dan teşekkür ziyareti

BÖLGESEL Amatör Ligi'ndeki temsilcimiz Kestelspor'da başkan Levent Uğur, Ali Boz’a üzerinde adının yazılı olduğu forma hediye etti. Uğur, Ali Boz’a vermiş olduğu desteklerden ötürü yönetim kurulu adına teşekkür etti. Kestelspor’a yeni sezonda başarılar dileyen Arsi Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Boz, almış olduğu hediyenin manevi değerini hep taşıyacağını belirtti. Boz, "Daima Kestelspor’a desteklerimiz devam edecektir" dedi.