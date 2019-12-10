Leman yeniyıla hazırlanıyor
ALANYA'NIN popüler işletmelerinden olan Leman Kültür Bistro Cafe, yeni yıla girmeye az bir süre kala hazırlıklarını sürdürüyor
PORTAKAL 10.12.2019, 18:04
ALANYA'NIN popüler işletmelerinden olan Leman Kültür Bistro Cafe, yeni yıla girmeye az bir süre kala hazırlıklarını sürdürüyor. İşletmenin genç müdürü Orhan Öztürk, "Yılbaşı ağacımızı mekanımıza yerleştirdik. Hazırlıklarımız da tüm hızıyla devam ediyor. 2020'ye giriş için çok güzel bir program çalışması sürdürüyoruz. Müdavimlerimiz, Leman Kültür'de oldukça renkli ve eğlenceli bir yılbaşı eğlencesi yaşayacak" dedi.
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