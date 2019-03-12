Leman pek keyifli

ALANYA'NIN popüler mekanlarından olan Leman Kültür, müdavimlerinden ilgi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftasonunda kalabalık buluşmalara ev sahipliği yapan Leman Kültür'de canlı müzik de vardı. Gitarist Onur Oktar, kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti çekti. Leman'da aynı akşam bir de doğum günü kutlaması vardı. Mehtap Taşkıran Türkeli, yeni yaşına yakın dost ve arkadaşlarının katıldığı bir kutlama ile girdi. Çok sayıda tanıdık simanın da olduğu Leman'daki sıcak ve samimi atmosfer görülmeye değerdi.