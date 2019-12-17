Leman pek keyifli

ALANYA'NIN popüler mekanlarından olan Leman Kültür Bistro Cafe, müdavimlerinden ilgi görmeye devam ediyor. Renkli işletme önceki gün de tıklım tıklımdı. Alanya’nın tanınmış iş adamlarından olan Trust United Real Estate’nin sahibi Durmuş Özgen, misafirlerini Leman'da ağırladı. Bir başka masada ise kuaför Mehmet Kılınçlı vardı. Ailesi ile birlikte hoşça vakit geçiren Kılınçlı'nın keyfine diyecek yoktu. Leman Kültür'deki sıcak atmosfer görülmeye değerdi.