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Leman Kültür'de öğle kahvesi

Alanya'nın popüler mekanlarından olan Leman Kültür Bistro Cafe'nin işletmecisi Mehmet Ali Üstün ile Leman Kültür Bistro Cafe Genel Müdürü Sercan Tiriş, önceki gün kahve keyfi yaptı

Leman Kültür'de öğle kahvesi

Alanya'nın popüler mekanlarından olan Leman Kültür Bistro Cafe'nin işletmecisi Mehmet Ali Üstün ile Leman Kültür Bistro Cafe Genel Müdürü Sercan Tiriş, önceki gün kahve keyfi yaptı

29 Mart 2018 Perşembe 18:28
Leman Kültür'de öğle kahvesi
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YAZI karşılamaya başladığımız bugünlerde güzel havanın da tadını çıkaran ikili, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Üstün ve Tiriş, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. 
 

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AlanyaLeman KültürBistro CafeMehmet Ali ÜstünSercan Tiriş
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