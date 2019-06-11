Leman Kültür 3 yaşına girdi

ALANYA'NIN tanınmış gençlerinden olan Üstün Pansiyon sahibi Mehmet Ali Üstün ve Avukat Ulaş Özgen'in ortağı olduğu Leman Kültür Bistro Cafe, 3'üncü yaşına girdi. Yeni yaşı pasta keserek kutlayan Leman Kültür ortakları Üstün ve Özgen'e işletme yöneticileri de eşlik etti. Oldukça neşeli geçen kutlamada konuşan genç ortaklar, "Geride kalan 2 yılda çok güzel dostluklar edindik, çok büyük ilgi gördük. Giderek büyüyen ailemizle daha iyi hizmet verebilmek için elimizden geleni yapacağız. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz" dediler.