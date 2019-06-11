Leman Kültür 3 yaşına girdi

Alanya'nın popüler mekanlarından olan Leman Kültür Bistro Cafe, üçüncü yılına girmenin mutluluğunu yaşıyor. Üçüncü yılı pasta keserek kutlayan işletme ortakları Mehmet Ali Üstün ve Ulaş Özgen, "Bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz" dediler.

Leman Kültür 3 yaşına girdi
banner404

ALANYA'NIN tanınmış gençlerinden olan Üstün Pansiyon sahibi Mehmet Ali Üstün ve Avukat Ulaş Özgen'in ortağı olduğu Leman Kültür Bistro Cafe, 3'üncü yaşına girdi. Yeni yaşı pasta keserek kutlayan Leman Kültür ortakları Üstün ve Özgen'e işletme yöneticileri de eşlik etti. Oldukça neşeli geçen kutlamada konuşan genç ortaklar, "Geride kalan 2 yılda çok güzel dostluklar edindik, çok büyük ilgi gördük. Giderek büyüyen ailemizle daha iyi hizmet verebilmek için elimizden geleni yapacağız. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz" dediler.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Romantik teklif
Romantik teklif
  1. PORTAKAL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479