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Leman'da renkli kutlama

Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi öğrencilerinden Miray Aypak, yeni yaşını Leman Kültür Bistro Cafe'de düzenlenen keyifli bir kutlama ile karşıladı

Leman'da renkli kutlama

Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi öğrencilerinden Miray Aypak, yeni yaşını Leman Kültür Bistro Cafe'de düzenlenen keyifli bir kutlama ile karşıladı

29 Mart 2018 Perşembe 18:05
Leman'da renkli kutlama
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MİRAY Aypak'ın yakın arkadaşlarının katıldığı kutlamada neşe dolu anlar yaşandı. Alkışlar arasında getirilen kutlama pastasının mumlarını özenle söndüren Aypak, dilek dilemeyi de ihmal etmedi. Arkadaşları tarafından hediye yağmuruna tutulan Miray, "Bu mutlu günümde yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim" dedi. Renkli kutlama geç saatlere kadar devam etti.

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