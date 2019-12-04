La Vie dikkat çekiyor
ŞIK atmosferi, muhteşem manzarası, zengin menülü kahvaltıları ve değişmez Alanya lezzetleri ile kısa sürede herkesin beğenisini kazanan Küçük Hasbahçe Mahallesi'ndeki Bonjour La Vie Restoran, müdavimlerini her geçen gün arttırmaya devam ediyor
PORTAKAL 04.12.2019, 17:52
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
Namaz Vakti 04 Aralık 2019
|İmsak
|06:22
|Güneş
|07:48
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|13
|27
|2. Başakşehir
|13
|25
|3. Beşiktaş
|13
|24
|4. Trabzonspor
|13
|23
|5. Alanyaspor
|13
|22
|6. Fenerbahçe
|13
|22
|7. Malatyaspor
|13
|20
|8. Galatasaray
|13
|20
|9. Denizlispor
|13
|17
|10. Göztepe
|13
|17
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|13
|16
|13. Gençlerbirliği
|13
|14
|14. Konyaspor
|13
|13
|15. Kasımpaşa
|13
|12
|16. Antalyaspor
|13
|12
|17. Ankaragücü
|13
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|13
|27
|2. Erzurum BB
|13
|24
|3. Bursaspor
|13
|23
|4. Ümraniye
|13
|22
|5. Akhisar Bld.Spor
|13
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|13
|19
|9. Balıkesirspor
|13
|18
|10. Altay
|13
|16
|11. Giresunspor
|13
|16
|12. İstanbulspor
|13
|15
|13. Adana Demirspor
|13
|15
|14. Boluspor
|13
|11
|15. Osmanlıspor
|13
|10
|16. Altınordu
|13
|10
|17. Adanaspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|13
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|40
|2. Man City
|15
|32
|3. Leicester City
|14
|32
|4. Chelsea
|14
|26
|5. Crystal Palace
|15
|21
|6. Tottenham
|14
|20
|7. Wolverhampton
|14
|20
|8. Sheffield United
|14
|19
|9. Arsenal
|14
|19
|10. M. United
|14
|18
|11. Burnley
|15
|18
|12. Bournemouth
|15
|16
|13. West Ham
|14
|16
|14. Newcastle
|14
|16
|15. Aston Villa
|14
|15
|16. Brighton
|14
|15
|17. Everton
|14
|14
|18. Southampton
|14
|12
|19. Norwich City
|14
|11
|20. Watford
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|31
|2. Real Madrid
|14
|31
|3. Sevilla
|15
|30
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|26
|6. Atletico Madrid
|15
|25
|7. Getafe
|15
|24
|8. Valencia
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|22
|10. Granada
|15
|21
|11. Levante
|15
|20
|12. Real Betis
|15
|19
|13. Villarreal
|15
|18
|14. Deportivo Alaves
|15
|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
|16. Eibar
|15
|15
|17. Mallorca
|15
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|15
|9
|20. Leganés
|15
|6