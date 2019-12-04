La Vie dikkat çekiyor

İşletmenin dünkü müşterileri arasında Francesca Butik sahibi Melek Şimşek, kardeşi Emine İnce ve yakın dostu Gökşin Cengiz Güler de vardı. Özenle hazırlanmış serpme kahvaltı ile güne muhteşem bir başlangıç yapan Şimşek, İnce ve Güler, işletmeci Güzin Özgül ile sohbet etmeyi de ihmal etmediler.