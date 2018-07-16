Kuzenler sürpriz yaptı 

PAKNA'NIN uzun süredir bir araya gelemediği kuzenleri, yıllık izinlerini aynı zaman dilimine denk getirerek kendisine sürpriz yaptı. İstanbul'da yaşayan kuzenleri Ayşe Önal, Kerem Önal ve Gökçe Gülbudak'ın sürpriz ziyareti ile keyifli bir haftasonu yaşayan Pakna'nın keyifli hali görülmeye değerdi. Uzun süre sonra birlikte olmanın tadını çıkaran kuzenler önce Dimçayı'nın buz gibi sularında serinledi, daha sonra ise Alanya çarşısına inerek kısa bir Alanya turu ve alışveriş yaptı. Alanya turlarına kısa bir mola veren kuzenler, oturdukları mekanda koyu bir sohbete dalarak hasret giderdi.