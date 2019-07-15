Kutlama Kolcuoğlu'nda

KML Sigorta saahibi Osman Şanlı, yeni yaşına ailesi ve dostları ile birlikte 'merhaba' dedi. Öztürk Kolcuoğlu Restoran'da organize edilen kutlama zengin menülü bir akşam yemeği ile başladı. İlerleyen saatlerde ise kutlama pastası geldi. Kendisi için özel olarak hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını söndüren Osman Şanlı, mutlu gününde yanında olan herkese teşekkür etti. Kolcuoğlu'ndaki bir başka masada ise Evren Yazılık sahibi Evren Yaman ve ailesi vardı. Haftasonunun tadını çıkaran Yaman ailesinin keyifli halleri görülmeye değerdi.