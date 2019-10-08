Kurşunlu keyfi

TEPE Mahallesi'nde bulunan Kurşunlu Seyir Restoran, popülaritesini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Zengin yemek menüsü ve serpme sabah kahvaltıları ile ünlenen Kurşunlu'da önceki gün Danimarkalı turistler de vardı. Bir çoğu Alanya'da yerleşik olarak yaşayan Danimarkalılar, tatile gelen arkadaşları ve yakınları ile muhteşem bir sabah kahvaltısı yaptılar. Aynı gün, Alanya'nın sevilen seslerinden olan 7.5 Bar'ın başarılı solisti Serdar Onur da Kurşunlu'daydı. Güzel havanın tadını çıkaran Serdar Onur, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına ise çok sayıda beğeni aldı.