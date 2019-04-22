Küçük mehteranlar büyüledi

23 Nisan Uluslararası Alanya Çocuk Festivali'ne Parlayüksel İlkokulu Mehter Takımı damga vurdu. Sınıf öğretmenleri Hayat Uysal önderliğinde izleyenlere muhteşem bir gösteri sunan küçük mehteranlar, izleyicilerden büyük alkış aldı

Küçük mehteranlar büyüledi
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ALANYA Parlayüksel İlkokulu 3-D Sınıfı öğrencilerinden oluşan 37 kişilik mehteran takımı, yetenekleri ve coşkuları ile kendilerini izleyenleri hayran bıraktılar. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali'ni izlemeye gelen yabancı öğrenci ve misafirlerin de izlediği mehter takımı gösterisi, kültürümüzün tanıtılması bakımından son derece güzel bir etkinlik olarak hafızalara kazındı. Sınıf öğretmeni Hayat Uysal, "Kültürümüzün ve geçmişimizin bütün renklerinin yansıtıldığı mehteri ve mehterin içinde geçen kahramanlık türküleri ve marşlarını ilkokul çağındaki çocuklarımıza ustaca aktaran Mehmet Akif Abdülkadiroğlu'na ve Siyami Oğuzhan'a, çocuklarımızın milli duygularının yerleşmesini ve kökleşmesini sağlayan Parlayüksel İlkokulu'na teşekkür ederim" dedi. 

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