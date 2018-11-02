Kübra ve Ertaş'ın mutlu günü

Fotoğraflar: Mehmet Doğan - Foto İz

HURİYE ve İbrahim Özdemir'in avukat kızları Kübra Özdemir, bir süredir nişanlı olduğu Süheyla ve Binali Yarar çiftinin oğulları Ertaş Yarar ile dünyaevine girdi. Genç çiftin Diamond Hill Resort Otel'de yapılan renkli düğünlerine, her iki ailenin de yakınları ve akrabaları büyük ilgi gösterdi. Düğünün yapıldığı havuz başına el ele gelen Kübra ve Ertaş, ilk danslarını ise romantik bir şarkı eşliğinde gerçekleştirdi. Ardından vur patlasın çal oynasın bir eğlencenin yaşandığı renkli düğün görülmeye değerdi. İlk düğünleri Alanya'da yapılan Kübra Özdemir ve Ertaş Yarar için bir düğün de 4 Kasım Pazar günü (yarın) Ankara'da yapılacak. Grand Park Eryaman Düğün Salonu'nda yapılacak ikinci düğüne Alanya'dan da çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.



Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 23:23