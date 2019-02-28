Kozan'a sürpriz kutlama 

ALANYA Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Ömer Kozan, Oba Mahallesi'nde bulunan Avena Otel'de yakın arkadaşı Kuddusi Müftüoğlu tarafından tertiplenen sürpriz doğum günü partisinde dostlarıyla buluştu.
Kutlamaya Müftüoğlu'nun yanısıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Lonicera Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Sipahioğlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı, Alanya'nın efsane kaymakamı Cengiz Gökçe, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya Müdürü Muharrem Kaya, eski Alanyaspor Başkanı Nazmi Reisoğlu, Plaj Futbolu Milli Takımı eski Teknik Direktörü Adil Müftüoğlu, Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri İsa Arı, Trafik Denetleme Amiri Yusuf Yıldız, Cumhuriyet Karakolu Amiri Umut Karabil, Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Onur Öztekin, Özsüt sahibi Mustafa Kamburoğlu, mimar Osman Pala, Prof. Dr. Süleyman Uyar ve Doç. Dr. Engin Üngüren'in de aralarında yer aldığı yaklaşık 30 davetli katıldı.
Kozan'ın yaş günü, gecenin geç saatlerine kadar canlı müzik eşliğinde kutlandı.