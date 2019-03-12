Köseoğlu yenilendi 

Alanya'nın en eski sarraflarından olan Köseoğlu Kuyumculuk, yenilenen yüzü ile daha iyi ve daha kaliteli bir hizmet vermeye başladı 

Köseoğlu yenilendi 
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ŞEVKET Tokuş Caddesi üzerinde hizmet veren Köseoğlu Kuyumculuk, baştan aşağı yenilendi. Seçkin markalarla hizmet veren Köseoğlu, yeni modelleri ve eşsiz tasarımları ile özellikle de kadın müşterilerinden tam not aldı. Bilezik, küpe, yüzük, alyans, pırlanta, saat ve son model tasarımlardan oluşan geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet veren Köseoğlu Kuyumculuk'un işletme müdürü Yahya Arslan, "Kendimizi yenileyerek daha iyi hizmet vermeye başladık. Tüm dost ve müşterilerimizi mağazamıza bekleriz" dedi.

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