Köseoğlu yenilendi 

ŞEVKET Tokuş Caddesi üzerinde hizmet veren Köseoğlu Kuyumculuk, baştan aşağı yenilendi. Seçkin markalarla hizmet veren Köseoğlu, yeni modelleri ve eşsiz tasarımları ile özellikle de kadın müşterilerinden tam not aldı. Bilezik, küpe, yüzük, alyans, pırlanta, saat ve son model tasarımlardan oluşan geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet veren Köseoğlu Kuyumculuk'un işletme müdürü Yahya Arslan, "Kendimizi yenileyerek daha iyi hizmet vermeye başladık. Tüm dost ve müşterilerimizi mağazamıza bekleriz" dedi.