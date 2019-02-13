Köşebaşı'nda şık davet

ALANYA'NIN lezzet duraklarından olan Oba Köşebaşı Kebap & Baklava, önceki akşam keyifli bir yemeğe sahne oldu. Alanya'da kurulan Bayraktar Spor Kulübü sporcularından olan 9 yaşındaki Hacı Küçük, uzakdoğu savunma sporlarından olan Wushu Sanda Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olarak Alanya'ya büyük bir sevinç yaşattı. Oba Köşebaşı'nda Hacı Küçük için verilen davete, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Bayraktar Spor Kulübü sporcuları ve Türkiye üçüncüsü Hacı'nın ailesi katıldı.

'MUTLU VE GURURLUYUZ'

Yeni kurulan bir kulüp olduklarını söyleyen kurucu Yunus Bayraktar, "9 yaşındaki sporcumuz Hacı Küçük, ilk turnuvasında Wushu Sanda Türkiye üçüncüsü oldu. Mutluyuz, gururluyuz" dedi. Üçüncülük madalyası kazanan Hacı Küçük ise, kendisini turnuvaya hazırlanan hocası Yunus Bayraktar'a teşekkür etti. Gerçekleşen yemeği ardından İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Hüseyin Er ve Oba Köşebaşı Kebap & Baklava sahibi Josef Kadir Tanrıtanır tarafından madalya ve plaket verildi.

