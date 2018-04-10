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Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Köşebaşı keyfi

Alanya'nın tanınmış gençlerinden olan Burak Boz, annesi Zübeyde ve babası Hasan Boz'u akşam yemeğinde ağırladı

Köşebaşı keyfi

Alanya'nın tanınmış gençlerinden olan Burak Boz, annesi Zübeyde ve babası Hasan Boz'u akşam yemeğinde ağırladı

10 Nisan 2018 Salı 15:35
Köşebaşı keyfi
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OBA  Köşebaşı Kebap & Baklava'da nezih bir akşam yemeği yiyen Boz Ailesi, lezzetli kebapların tadını çıkardı. Yemeğin ardından Antep usulü baklava yemeyi de ihmal etmeyen Boz Ailesi'nin keyfine diyecek yoktu. 

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Anahtar Kelimeler:
Oba KöşebaşıAlanyaHasan Boz
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