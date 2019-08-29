Köpüklü eğlence

SICAK yaz günlerini eğlenceli partilerle serinleten işletmeler, tatilcilere keyifli anlar yaşatmak için farklı organizasyonlara imza atıyorlar. Dimçayı'nda bulunan Hilal Piknik de her hafta düzenlediği köpük partisine bir yenisini daha ekledi. İşletmenin genç patronu İstemiş Şimşek tarafından haftasonunda yapılan köpük partisine yine çok sayıda kişi katıldı. Dimçayı'nın serin sularında serinleyen ve ardından dev yüzme havuzunda düzenlenen köpük partisinde coşan tatilciler, gönüllerince bir gün geçirdiler. Öğle saatlerinde başlayan ve akşama kadar devam eden Hilal Piknik'teki renkli köpük partisi görülmeye değerdi.