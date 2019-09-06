Konsere gelmeyene 'Ceza' kesecek

ILLUSION Event Hall, dev bir konsere daha imza atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü rapçi Ben Fero'yu sahnesinde ağırlayan renkli mekan, bu sefer Ceza'yı hayranları ile buluşturacak. 21 Eylül'de yapılacak olan bu görkemli konser için hazırlıklarına şimdiden başlayan Illusion'da bilet satışları ise internet sitesi üzerinden devam ediyor. Bu renkli ve eğlenceli geçmesi beklenen dev konsere tüm Ceza hayranlarını beklediklerini söyleyen Illusion Event Hall yetkilileri "Bu özel geceyi sakın kaçırmayın" dediler.