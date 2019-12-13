Konser sonrası coşturdu

ALANYA'NIN başarılı disk jokeylerinden olan Umut Tabak, her gece set başına geçtiği mekanda eğlenceseverleri coşturuyor. Önceki akşam ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir'in verdiği konserden sonra mikser başına geçen DJ Umut Tabak, günün stres ve yorgunluğunu atmak isteyen gençleri sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendirdi.