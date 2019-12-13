Konser öncesi kebap keyfi

ÜNLÜ şarkıcı Tuğçe Kandemir ve ekibi, önceki akşam Alanya'da konser verdi. Konserden önce ise Öztürk Kolcuoğlu Restoran'da akşam yemeği yediler. İşletmeci Soner Kolcuoğlu tarafından ağırlanan Tuğçe Kandemir, kendisi için özel olarak hazırlanan metrelik kebabı afiyetle yedi. Diyet yaptığını ancak kebap görünce dayanamadığını söyleyen Kandemir, "Nazik ağırlamasından dolayı sevgili Soner Kolcuoğlu ve işletme personeline teşekkür ederiz. Yemekler gerçekten de çok güzeldi" dedi. Yemeğin ardından konser vereceği bara giden Tuğçe Kandemir, Alanyalı hayranlarına unutamayacakları bir konser verdi.