Komşuda 'ALKARDER' rüzgarı

ESİN Uzkan’ın şefliğinde sahneye çıkan çocuklar, kendilerini dinleyen katılımcılara keyifli saatler yaşattı. Etkinlikte koro çalışmalarının yanı sıra solo çalışmalar da okundu. Lise öğrencisi Necla Kara, Volkan Konak’ın üç eserini seslendirirken, ilkokul öğrencilerinden Nehir Aladağ da son zamanların hit parçası olan Manuş Baba'dan Eteği Belinde adlı şarkıyı seslendirdi. İki bölümden oluşan konserin ikinci bölümünde ise Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Akapella Korosu sahneye çıktı. Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı bir performans sergileyen Akapella korosu, Devrim Şehitoğlu’nun şefliğinde aldıkları sahnede ayakta alkışlandılar.