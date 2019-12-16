Koliva mest etti

HARRY'S Pub, geçtiğimiz haftasonunda unutulmaz bir konsere sahne oldu. Karadeniz müziğinin güçlü temsilcilerinden olan Grup Koliva, Alanya'daki ilk konserlerini Harry's sahnesinde verdi. Hayranlarının tıklım tıklım doldurduğu Harry's Pub'da eski ve yeni tüm şarkılarını seslendiren Koliva, sahne performansı ile de beğenildi. Yaklaşık 2 saat boyunca unutulmaz dakikalar yaşatan Koliva üyeleri, konser sonunda hayranları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.