Koliva heyecanı

TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı, Karadeniz müziğinin güçlü temsilcilerinden Koliva, Alanya'da ilk kez konser vermeye hazırlanıyor. 27 Kasım Çarşamba akşamı Alanyalı hayranları ile Harry's Pub sahnesinde buluşacak olan Koliva, Karadeniz müziğinin en sevilen şarkılarını seslendirecek. Koliva, dinleyicilerine yeni ve zengin repertuvarları ile birlikte Karadeniz müziğinin yanı sıra çeşitli halk müziği ezgileri de vaat ediyor. Kendilerini kültür bekçileri olarak tanımlayan grup üyeleri, sahip oldukları kültürün geçmişini gelecek kuşaklara aktarmayı da misyon olarak belirliyor ve bu amaçla konserlerinde ve albümlerinde sık sık eski anonim eserlere, farklı dillerde ve kültürlerde şarkılara yer vermeye özen gösteriyor. Bu renkli konsere tüm müzikseverleri davet eden Harry's Pub işletmecisi Mehmet Aksu, "Karadeniz rüzgarı Harry's Pub'da esecek" dedi.