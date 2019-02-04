Kolcuoğlu yenilendi

KEYKUBAT Plajı'nın hemen yanında hizmet veren Öztürk Kolcuoğlu Restoran, geçtiğimiz günlerde yaşanan hava muhalefetinde en çok zarar gören işletmelerden olmuştu. Fırtınanın yaralarını çabuk saran Kolcuoğlu, müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Haftasonunda sıcak bir atmosferin olduğu mekan yine tıklım tıklımdı. Renkli işletmede bir de doğum günü vardı. Ayşe Köse, yeni yaşını yakın dostları ve arkadaşları ile birlikte kutladı. Kolcuoğlu'ndaki bir başka masada ise Neşet Özsoy ve arkadaşları vardı. Geç saatlere kadar mekanda kalan yakın dostların keyiflerine diyecek yoktu.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 15:26