Kolcuoğlu'nda şık davet

ZENGİN kebap menüsü ve sıcak atmosferi ile beğeni toplayan Öztürk Kolcuoğlu Restoran'da önceki akşam şık bir davet vardı. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yılı dolayısıyla verilen davete, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri İsa Arı ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Akşam yemeğinin ardından bol bol sohbet eden katılımcılar, manzaranın da tadını çıkarmayı ihmal etmedi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, davet sonunda emniyet mensuplarını tek tek kutladı.