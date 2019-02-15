Kolcuoğlu'nda romantik akşam

14 Şubat Sevgililer Günü, Öztürk Kolcuoğlu Restoran'da da keyifli bir programla kutlandı. Renkli işletme önceki akşam kalp şeklindeki kırmızı balonlarla doluydu 

Kolcuoğlu'nda romantik akşam
banner404
HABERİN GALERİSİ
Keser Alanya'yı kırdı geçirdi

Keser Alanya'yı kırdı geçirdi

ÖZTÜRK Kolcuoğlu Restoran, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftlerin adresi olmayı başardı. Nezih bir akşam yemeği yemek için Kolcuoğlu'nu tercih eden sevgililer, sıcak ve samimi atmosferin tadını çıkardı. Muhteşem iskele ve kale manzarası eşliğinde romantik dakikalar yaşayan Kolcuoğlu müdavimleri, geç saatlere kadar mekanda kaldı. 
 

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2019, 15:21
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Keser Alanya'yı kırdı geçirdi
Keser Alanya'yı kırdı geçirdi
  1. PORTAKAL

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479