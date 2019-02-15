Kolcuoğlu'nda romantik akşam

ÖZTÜRK Kolcuoğlu Restoran, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftlerin adresi olmayı başardı. Nezih bir akşam yemeği yemek için Kolcuoğlu'nu tercih eden sevgililer, sıcak ve samimi atmosferin tadını çıkardı. Muhteşem iskele ve kale manzarası eşliğinde romantik dakikalar yaşayan Kolcuoğlu müdavimleri, geç saatlere kadar mekanda kaldı.



Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2019, 15:21