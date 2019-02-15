ÖZTÜRK Kolcuoğlu Restoran, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftlerin adresi olmayı başardı. Nezih bir akşam yemeği yemek için Kolcuoğlu'nu tercih eden sevgililer, sıcak ve samimi atmosferin tadını çıkardı. Muhteşem iskele ve kale manzarası eşliğinde romantik dakikalar yaşayan Kolcuoğlu müdavimleri, geç saatlere kadar mekanda kaldı.
Kolcuoğlu'nda romantik akşam
14 Şubat Sevgililer Günü, Öztürk Kolcuoğlu Restoran'da da keyifli bir programla kutlandı. Renkli işletme önceki akşam kalp şeklindeki kırmızı balonlarla doluydu
ÖZTÜRK Kolcuoğlu Restoran, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftlerin adresi olmayı başardı. Nezih bir akşam yemeği yemek için Kolcuoğlu'nu tercih eden sevgililer, sıcak ve samimi atmosferin tadını çıkardı. Muhteşem iskele ve kale manzarası eşliğinde romantik dakikalar yaşayan Kolcuoğlu müdavimleri, geç saatlere kadar mekanda kaldı.
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