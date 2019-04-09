Kolcuoğlu'nda doyumsuz eğlence

Alanyalıları sıra gecesine alıştıran Öztürk Kolcuoğlu Restoran, yine renkli ve eğlenceli bir akşama ev sahipliği yaptı 

Kolcuoğlu'nda doyumsuz eğlence
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Kolcuoğlu'nda doyumsuz eğlence

Kolcuoğlu'nda doyumsuz eğlence

ZENGİN menüsü ve samimi atmosferi ile beğeni toplayan Öztürk Kolcuoğlu Restoran, geleneksel hale getirdiği sıra gecelerine bir yenisini daha ekledi. Şanlıurfa'dan özel olarak gelen sıra gecesi ekibi, Kolcuoğlu müdavimlerine keyifli bir akşam yaşattı. Çok sayıda kişinin katıldığı renkli programda ise doyumsuz bir eğlence yaşandı. 
 

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019, 16:21
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