Kolcuoğlu'nda doyumsuz eğlence

ZENGİN menüsü ve samimi atmosferi ile beğeni toplayan Öztürk Kolcuoğlu Restoran, geleneksel hale getirdiği sıra gecelerine bir yenisini daha ekledi. Şanlıurfa'dan özel olarak gelen sıra gecesi ekibi, Kolcuoğlu müdavimlerine keyifli bir akşam yaşattı. Çok sayıda kişinin katıldığı renkli programda ise doyumsuz bir eğlence yaşandı.



Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019, 16:21