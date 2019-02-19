Kolcuoğlu'nda coşkulu gece

ÇİMEN Otel karşısındaki Öztürk Kolcuoğlu Restoran, geleneksel hale getirdiği Urfa Sıra Gecesi'nde eğlenceseverleri buluşturdu. Renkli gece için Şanlıurfa'dan özel olarak gelen sıra gecesi ekibi, konuklara unutulmaz saatler yaşattı. Önce keyifli bir akşam yemeği yiyen katılımcılar, daha sonra orkestranın türkülerine eşlik etti. İlerleyen saatlerde yapılan bol acılı çiğ köfte ise mekana gelenlere ikram edildi. Gece yarısına kadar devam eden eğlenceli gece görülmeye değerdi.



Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 15:32