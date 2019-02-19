Kolcuoğlu'nda coşkulu gece

Alanya'da kebap deyince ilk akla gelen mekanlardan olan Öztürk Kolcuoğlu Restoran, oldukça renkli ve eğlenceli bir sıra gecesine ev sahipliği yaptı 

Kolcuoğlu'nda coşkulu gece
banner404
HABERİN GALERİSİ
Kolcuoğlu'nda coşkulu gece

Kolcuoğlu'nda coşkulu gece

ÇİMEN Otel karşısındaki Öztürk Kolcuoğlu Restoran, geleneksel hale getirdiği Urfa Sıra Gecesi'nde eğlenceseverleri buluşturdu. Renkli gece için Şanlıurfa'dan özel olarak gelen sıra gecesi ekibi, konuklara unutulmaz saatler yaşattı. Önce keyifli bir akşam yemeği yiyen katılımcılar, daha sonra orkestranın türkülerine eşlik etti. İlerleyen saatlerde yapılan bol acılı çiğ köfte ise mekana gelenlere ikram edildi. Gece yarısına kadar devam eden eğlenceli gece görülmeye değerdi.
 

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 15:32
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hırvatistan'da Alanya rüzgarı 
Hırvatistan'da Alanya rüzgarı 
  1. SPOR

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479