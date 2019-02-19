ÇİMEN Otel karşısındaki Öztürk Kolcuoğlu Restoran, geleneksel hale getirdiği Urfa Sıra Gecesi'nde eğlenceseverleri buluşturdu. Renkli gece için Şanlıurfa'dan özel olarak gelen sıra gecesi ekibi, konuklara unutulmaz saatler yaşattı. Önce keyifli bir akşam yemeği yiyen katılımcılar, daha sonra orkestranın türkülerine eşlik etti. İlerleyen saatlerde yapılan bol acılı çiğ köfte ise mekana gelenlere ikram edildi. Gece yarısına kadar devam eden eğlenceli gece görülmeye değerdi.
Kolcuoğlu'nda coşkulu gece
Alanya'da kebap deyince ilk akla gelen mekanlardan olan Öztürk Kolcuoğlu Restoran, oldukça renkli ve eğlenceli bir sıra gecesine ev sahipliği yaptı
ÇİMEN Otel karşısındaki Öztürk Kolcuoğlu Restoran, geleneksel hale getirdiği Urfa Sıra Gecesi'nde eğlenceseverleri buluşturdu. Renkli gece için Şanlıurfa'dan özel olarak gelen sıra gecesi ekibi, konuklara unutulmaz saatler yaşattı. Önce keyifli bir akşam yemeği yiyen katılımcılar, daha sonra orkestranın türkülerine eşlik etti. İlerleyen saatlerde yapılan bol acılı çiğ köfte ise mekana gelenlere ikram edildi. Gece yarısına kadar devam eden eğlenceli gece görülmeye değerdi.
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